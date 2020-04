‘Omzet daalt maar vertrouwen stijgt in mobiliteitsbranche’

De coronacrisis hakt er hard in bij bedrijven in de mobiliteitsbranche. Bedrijven in de sector zoals autoverhuurbedrijven, tankstations, schadeherstelbedrijven, dealers en rijscholen houden alles bij elkaar rekening met een omzetverlies van 50 procent, zo blijkt uit een peiling van brancheorganisatie BOVAG onder de bijna 9000 leden. Maar ook blijkt uit de rondgang dat steeds meer bedrijven denken de crisis te zullen overleven.

Uit het BOVAG-trendrappport komt naar voren dat het verwachte omzetverlies in de branche in vier weken van ruim 30 naar bijna 50 procent is gestegen. Rijschoolhouders worden qua opbrengsten het hardst geraakt. Bij vrijwel alle rijscholen is de volledige omzet weggevallen. De meeste rijscholen maken gebruik van een of meerdere steunmaatregelen van de overheid. Zeker twee op de drie rijschoolhouders verwacht de crisis door te komen.

Camper- en caravanbedrijven worden ook meer dan gemiddeld geraakt door de crisis. Voor die sector is het nu doorgaans hoogseizoen. De bedrijven kampen echter met dalende showroombezoeken en een meer dan gemiddeld verlies in de orderportefeuille. Ook schadeherstelbedrijven hebben het volgens de BOVAG zwaar. Naast de omzetdaling kampen deze bedrijven ook met leveringsproblemen van onderdelen. Verder ligt het vertrouwen in de toekomst bij deze bedrijven lager. Schadeherstelbedrijven maken doorgaans meer gebruik van tijdelijke krachten, waar in veel gevallen afscheid van zal worden genomen.

Ongeveer een derde van alle BOVAG-bedrijven verwacht overigens vanwege de coronacrisis het vertrek van één of meerdere medewerkers. In veel gevallen gaat het dan om leerwerkplekken. De BOVAG roept zijn leden op de BBL-leerlingen aan de slag te houden en zo nodig ook voor hen gebruik te maken van de hulpregelingen.

Verder blijkt uit het rapport dat ruim driekwart van de bedrijven denkt de crisis te doorstaan. Dit was een paar weken terug nog circa twee op de drie ondernemingen. Het vertrouwen groeit naar mate er meer bekend wordt over de maatregelen. Wel zegt ruim 80 procent binnen drie maanden krediet nodig te hebben.

Om de sector door de crisis te helpen roept de BOVAG onder meer de overheid op ruimhartig met steunmaatregelen om te gaan. Uitbreiding van bepaalde pakketten is volgens de organisatie hard nodig. Verder is huurders en verhuurders van commercieel vastgoed gevraagd om te overleggen over passende maatregelen om de crisis te weerstaan.