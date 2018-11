Omzet bouwsector opnieuw gestegen

De omzet van de Nederlandse bouwsector is in het derde kwartaal opnieuw gestegen. De opbrengsten stegen op jaarbasis met bijna 10 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid.

In alle sectoren van de bouw zat de omzet in de lift, al was de groei bij spoor- en tunnelbouwers wat aan de zwakke kant. De sterkste omzetgroei kwam voor rekening van kleine bouwbedrijven met een stijging van bijna 12 procent. Bij middelgrote en grote bouwbedrijven was de groei wat minder uitbundig.

Het CBS meldde verder dat in de afgelopen periode voor het tweede kwartaal op rij voor minder nieuwbouwwoningen een vergunning werd verleend. Het gaat om een daling van bijna 12 procent in vergelijking met een jaar eerder.