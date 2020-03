Omzet bouwmarkten neemt verder toe

De omzet van bouwmarkten is in de week van 16 tot en met 22 maart meer dan de helft hoger uitgekomen dan in dezelfde week vorig jaar. De doe-het-zelfwinkels verkochten zelfs meer dan vorig jaar in de week van Hemelvaartsdag, wat normaal gesproken de week met de hoogste omzet is, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zonder specifieke bedragen te noemen.

De omzet in de supermarkten lag in de eerste week waarin veel mensen thuis kwamen te zitten, iets lager dan de week ervoor toen er volop werd gehamsterd. Desondanks was die omzet nog altijd een vijfde hoger dan normaal. Net als een week eerder vonden conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta nog gretig aftrek. Opvallend was ook dat producten om bijvoorbeeld koekjes, cake of pannenkoeken mee te bakken veel meer verkocht werden.

De omzet van handzeep en toiletpapier blijft hoog, maar neemt wel af. Van die producten werd veel gehamsterd, waardoor veel mensen ze niet meer hoeven te kopen. Ook de verkoop van zelfzorgmedicijnen, zoals pijnstillers en hoestdrank, nam iets af. Ook van dat soort producten wordt nog altijd meer verkocht dan normaal.