Omzet Beter Bed in Duitsland hard onderuit

Beter Bed heeft afgelopen kwartaal een flinke omzetdaling moeten incasseren in Duitsland, de grootste markt voor de Brabantse beddenverkoper. Het bedrijf kampt daar met de naweeën van een gifschandaal, dat afgelopen zomer twijfel zaaide over de veiligheid van schuimmatrassen.

De opbrengsten bij de Duitse dochter Matratzen Concord ging afgelopen kwartaal met ongeveer een zesde omlaag. Dat leidde voor het bedrijf als geheel tot een daling van de omzet met ruim 9 procent, naar 101 miljoen euro. Winstcijfers werden in het handelsbericht niet vermeld, die worden op 2 maart pas bekendgemaakt.

Over heel 2017 wist Beter Bed de verkopen wel met een kleine 6 procent op te voeren naar 416 miljoen euro. In Nederland steeg de omzet met bijna 8 procent, wat een versteviging van het marktaandeel betekent. Ook in België, Zweden en Spanje was er groei, maar in de Duitstalige landen gingen de verkopen juist omlaag.

Beter Bed had vorige maand al gewaarschuwd dat de resultaten over de laatste maanden van 2017 flink zouden lijden onder de gifkwestie in Duitsland. Het bedrijf benadrukte daarbij dat de bezoekersaantallen in zijn Duitse beddenwinkels sinds halverwege het vierde kwartaal weer een sterk herstel laten zien, mede dankzij gerichte marketingmaatregelen.

Duitse consumenten hebben daarbij de boxspring omarmd. De bestellingen voor zulke bedden, die relatief duur zijn en het bedrijf hogere marges opleveren, zijn stevig toegenomen. De orderportefeuille is goed voor ruim 30 miljoen euro aan toekomstige omzet, dat is 10 procent meer dan eind 2016.