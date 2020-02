Omzet auto- en motorbranche groeit voor vijfde jaar op rij

De auto- en motorbranche maakte in 2019 het vijfde jaar van omzetgroei door. Ook het personeelstekort is kleiner geworden. Wel verwachten ondernemers in de sector de komende maanden minder goede zaken te kunnen doen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

De omzet van de branche nam vorig jaar met 3,6 procent toe. Vooral de importeurs, dealers en garages deden goede zaken. De groei was wel lager dan in 2018.

Ondernemers in de sector hadden minder moeite met het vinden van personeel. Er stonden vorig jaar 4000 vacatures open, 800 minder dan een jaar eerder. Dat neemt niet weg dat ze somberder naar de toekomst kijken. Begin dit jaar verwachtte 10 procent de komende drie maanden meer omzet te draaien. Een kwartaal eerder sprak nog 26 procent deze verwachting uit.