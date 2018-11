„Omzet Airbnb ruim boven 1 miljard dollar”

De internetmarktplaats voor slaapplaatsen bij particulieren Airbnb heeft in het derde kwartaal een omzet geboekt van „aanzienlijk meer” dan 1 miljard dollar. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van een interne memo van de onderneming.

Volgens de memo was de hoge omzet te danken aan groei bij internationale boekingen. Er werd daarbij gewezen op sterke groei van boekingen in Peking en Mexico-Stad. Het is volgens Airbnb het sterkste kwartaal in het tienjarige bestaan van het Amerikaanse bedrijf. Er werden niet meer financiële details gemeld in de memo.

Airbnb wordt gezien als een belangrijke kandidaat om in 2019 naar de aandelenbeurs te gaan. De waardering van het bedrijf zou momenteel rond 31 miljard dollar bedragen.