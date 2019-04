Omscholing wordt onderdeel cao beveiligers

Beveiligers die iets totaal anders willen gaan doen, krijgen daar binnen de eigen cao nu de kans voor. Vakbond CNV meldt dat een scholingsplan een „uniek onderdeel” wordt van de eerder afgesloten cao. Een dergelijke afspraak bestaat al langer in de schoonmaak-cao.

Vakbonden CNV en FNV beloofden vorig jaar al dat ze invulling zouden geven aan het idee om beveiligers perspectief te bieden op een baan buiten de sector. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. Met het plan is ruim 170.000 euro gemoeid. Circa tachtig beveiligers kunnen een beroep doen op de regeling.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor deelname. Zo moeten deelnemers minsten een jaar als beveiliger in de branche werken. Ook moet de opleiding of cursus een goed perspectief bieden op ander werk. Beveiligers die van de regeling gebruik willen maken, krijgen eerst een adviesgesprek met een loopbaanadviseur. Daarna beslist een commissie over het toekennen van opleidingsgeld.