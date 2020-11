Omroeppersoneel krijgt loonsverhoging van 5 procent

Omroeppersoneel krijgt over een periode van drie jaar een structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor omroeppersoneel waar de leden van vakbonden NVJ en CNV donderdag hun handtekening onder hebben gezet.

De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht over de jaren 2019, 2020 en 2021. Voor 2020 geldt per januari een loonsverhoging van 2,6 procent, per juli 2020 een verhoging van 1 procent en per 1 april 2021 een verhoging van 1,4 procent.

FNV wilde nog niet de handtekening te zetten onder het akkoord, waarover de afgelopen tijd stevig werd onderhandeld. Slechts een derde van alle FNV-leden ging namelijk akkoord.

Ook werden er afspraken gemaakt over het nabestaandenpensioen, zodat de pensioenpremie niet onevenredig stijgt. In de loop van volgend jaar wordt verder gesproken over eventuele aanvullende afspraken, omdat de uitwerking van het pensioenakkoord nog op zich laat wachten.

Verder is er voor zelfstandigen die bij de publieke omroepen werken een minimumtarief en bepalingen afgesproken, op basis van de cao-loonschalen. Ook kunnen zzp’ers nu pensioen opbouwen en zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

De komende periode wordt er nog gesproken over andere onderwerpen, zoals gelijke beloning van mannen en vrouwen, werkdruk en tijdelijke contracten.

De cao geldt voor zo’n 4900 werknemers bij de publieke en regionale omroepen. Zij werken onder meer achter de schermen als redacteur, productieassistent of editor. Daarnaast werken er duizenden mensen aan programma’s van de publieke omroepen als zzp’er, via payrollbedrijven en bij productiebedrijven als NEP en United.