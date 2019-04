OM in beroep tegen vrijspraak oud-KPMG’er

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer. Volgens de rechter in Amsterdam was er geen bewijs dat ze strafbaar gehandeld zouden hebben, maar justitie ziet dat anders.

Van Everdingen, Meijer en twee anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen rond de bouw van het nieuwe kantoor van accountantsorganisatie KPMG in Amstelveen. Het OM eiste een celstraf van negen maanden tegen Van Everdingen en zes maanden tegen Meijer. Tegen de twee andere personen werden werkstraffen geëist. Ook werd ingezet op boetes voor twee betrokken bedrijven.

Justitie is het in alle gevallen niet eens met de vaststelling van de feiten en de redenering van de rechtbank die tot vrijspraak leidde, maar heeft besloten alleen voor de zwaardere eisen verder te procederen.

Daan Doorenbos, advocaat van Van Everdingen, liet eerder al aan De Telegraaf weten „ook begrepen te hebben dat het OM in hoger beroep gaat”. „Heel jammer, en onbegrijpelijk, het vonnis was glashelder”, stelde hij in de krant.