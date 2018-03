OM eist celstraffen tegen voormalige top HDI

Twee voormalige bestuurders van schadeverzekeraar HDI-Gerling moeten wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft voor 2,5 jaar de cel in. Justitie beschuldigt hen onder meer verduistering en valsheid in geschrifte. De twee zouden geld van HDI voor eigen zaken hebben gebruikt.

Zo kocht een van de bestuurders volgens het OM jaren geleden voor ruim 3 miljoen euro een villa op Mallorca. Hij liet HDI betalen. Ook werd er voor het symbolische bedrag van 1 Arubaanse florin een zogenaamd waardeloze verzekeringsportefeuille van HDI op Aruba gekocht. In werkelijkheid was die vele miljoenen waard.

„Alles was geoorloofd om meer geld te verkrijgen”, aldus de officier van justitie. De financiële schade voor HDI wordt geschat op zo’n 25 miljoen euro.

Naast de celstraffen eist het OM nog een geldboete van ruim 130.000 euro van het bedrijf Detoma dat is gebruikt ingezet voor de fraude. Ook dringt justitie erop aan dat de verdachten 1 miljoen euro schadevergoeding vooruitbetalen aan hun voormalig werkgever, bij wijze van voorschot op de uitkomst van een civiele procedure. Er is nog een derde verdachte wiens zaak is aangehouden door de rechtbank.