OM eist celstraf tegen oud-bestuurder KPMG

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden celstraf geëist tegen oud-bestuurder Jaap van Everdingen van accountantsbureau KPMG. Hij wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen in de zaak rond de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen.

Ook projectontwikkelaar Fred Meijer moet de gevangenis in als het aan het OM ligt. Tegen hem is een straf van zes maanden geëist. Bovendien zou zijn bedrijf een boete van 100.000 euro moeten betalen.

Tegen twee andere personen zijn werkstraffen geëist. De financiële controller van KPMG zou 180 uur aan de slag moeten, de eigenaar van een bedrijf dat zou zijn gebruikt om geld wit te wassen 120 uur. Voor die ondernemer wil het OM bovendien een boete van 50.000 euro.