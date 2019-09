OM eist 120 uur werkstraf tegen machinist hijskraanongeval

Het openbaar ministerie heeft dinsdag een werkstraf geëist van 120 uur tegen de kraanmachinist die betrokken was bij een dodelijk bouwongeluk in het Brabantse Heesch. Tijdens het plaatsen van een noodlokaal met de hijskraan, in 2017 bij voetbalclub HVCH, viel de bouwbegeleider van de unit. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Het werk had direct stilgelegd moeten worden, verweet de officier van justitie de machinist tijdens de zitting. Het OM hoopt dat de bouwbranche leert van het drama, aldus het Brabants Dagblad.