OM: betere controle op bedrijven na schikking

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren. Dat zegt voorzitter van het college van procureurs-generaal Gerrit van der Burg. Bij een schikking beloven bedrijven beterschap, maar daar wordt in Nederland nu geen toezicht op gehouden. In andere landen zoals de Verenigde Staten is dat volgens het OM al wel gebruikelijk.

Bovendien zouden rechters schikkingen aan een snelle controle moeten onderwerpen. De rechters zouden dan kunnen kijken of de overeenkomst rechtmatig is. Het OM geeft daarmee volgens Van der Burg aan te luisteren naar kritiek van onder meer politici dat schikkingen te weinig transparant zijn. Om daaraan tegemoet te komen is het OM bij schikkingen al een uitgebreid feitenrelaas gaan publiceren.

De rechterlijke controle zou echter niet al te uitgebreid moeten zijn, vindt Van der Burg. Anders is een schikking niet meer zinvol, meent hij. „Dan kun je net zo goed meteen dagvaarden.”

Het OM is er verder voorstander van dat bedrijven een deel van het schikkingsbedrag in een speciaal schadefonds storten. Daaruit kunnen dan vergoedingen aan slachtoffers worden betaald.