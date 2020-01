‘Olietankers mijden Straat van Hormuz’

De oplopende spanningen in het Midden-Oosten zijn voor verschillende bedrijven reden de Straat van Hormuz te mijden. De Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal wist de hand te leggen op een notitie van de Saudische staatsrederij Bahri. Die stuurt zijn schepen niet meer door de smalle waterweg tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. Ook de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras zou mogelijke minder of helemaal geen schepen meer door de zeestraat sturen.

De gemiddelde kosten voor vrachtvervoer via grote olietankers werd kort na de raketaanvallen van Iran op Amerikaanse doelen in Irak fors duurder. De daad van Iran was een vergelding voor de dood van generaal Qassem Soleimani door de VS.

Bahri heeft naar verluidt zo’n dertig zogeheten VLCC-tankers in de vaart. Volgens marktkenners kan het langer mijden van de Straat van Hormuz zorgen voor verdere stijging van de vrachttarieven. Circa een vijfde van alle olietransporten wereldwijd gaat door de Straat van Hormuz. Als tankers geen gebruik meer kunnen of willen maken van de zeeweg, zal dit duidelijk merkbaar worden in de olieprijzen.