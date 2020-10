Oliereus Shell geeft kijkje in de boeken

Olie- en gasconcern Shell heeft ook het derde kwartaal naar verwachting veel last gehad van de coronacrisis. In de periode hiervoor ging er nog een recordverlies in de boeken van meer dan 18 miljard dollar. Hoe het resultaat dit keer uitpakt, maakt Shell donderdagochtend bekend in zijn nieuwe kwartaalresultaten. Ook gaat de aandacht uit naar eventuele details over de onlangs aangekondigde reorganisatie.

Het Brits-Nederlandse concern zag zich in september genoodzaakt om 7000 tot 9000 banen te schrappen om kosten te besparen. Hoeveel banen dit betreft in Nederland was nog niet duidelijk. Mogelijk kan het bedrijf hier nu meer informatie over geven. Bij de beursgenoteerde onderneming werken wereldwijd ongeveer 83.000 werknemers, van wie 9000 in Nederland.

Shell kampt de laatste tijd onder meer met lagere olie- en gasprijzen, waardoor de marges op bijvoorbeeld vloeibaar gemaakt aardgas (lng) onder druk staan. Ook heeft het bedrijf al aanzienlijke afschrijvingen moeten doen op bezittingen. Daarnaast heeft Shell de laatste tijd last van productieverstoringen vanwege orkanen in de Golf van Mexico.