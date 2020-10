Oliereus BP boekt weer winst

Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het derde kwartaal een positief resultaat in de boeken gezet, na een enorm verlies een kwartaal eerder. Het bedrijf hoefde veel minder af te schrijven op de te verwachte opbrengsten uit olievelden. Ook veerden de brandstofverkopen op.

Wel waren de marges bij de raffinagetak „extreem zwak”. Kenners wijzen er ook op dat de internationale oliereuzen, waaronder BP, nog zware tijden tegemoet gaan door de lage olieprijs. Ook zorgen nieuwe reisbeperkingen vanwege de verspreiding van het coronavirus de afgelopen weken weer voor druk op de brandstofverkopen.

BP wist in de meetperiode een winst te boeken van 100 miljoen dollar. Het gaat daarbij om de zogeheten aangepaste winst voor vervangingskosten, voor BP de belangrijkste maatstaf voor het resultaat. Dat was in het tweede kwartaal nog een verlies van 6,7 miljard dollar.