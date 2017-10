„Olieproductie regio Kirkuk nog niet op peil”

De export van olie uit Iraaks Koerdistan is nog altijd niet op het normale peil. Per dag worden momenteel 200.000 tot 250.000 vaten uit de regio uitgevoerd via de Turkse haven van Ceyhan. Normaal is dat tot wel drie keer zoveel, zo meldden bronnen.

Afgelopen periode veroverden Iraakse strijders de regio rondom Kirkuk op de Koerdische Peshmerga-troepen. Die ingreep had ook gevolgen voor de olieproductie van de velden in de regio. Die ging namelijk fors naar beneden.

De Iraakse minister van Olie zou eerder volgens bronnen de hoop hebben uitgesproken de productie op zondag weer op het normale peil te hebben.