‘Olieproductie buiten OPEC-kartel stort in’

De olieproductie buiten de landen van oliekartel OPEC om staat op instorten. Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) daalt met name de productie in de Verenigde Staten harder dan verwacht, zo werd in een maandrapport gemeld.

De niet-OPEC-productie daalde in april met 1,1 miljoen vaten per dag in vergelijking met het jaar ervoor. De maand mei wordt nog erger. In de maanden maart tot en met juni zal volgens IEA sprake zijn van dagelijkse productiedaling van 6,7 miljoen vaten per dag.

Door de lage olieprijzen worden producenten gedwongen om olieputten te sluiten. De winning van olie in de VS gebeurt momenteel in de laagste versnelling sinds 2009. Vooral de schaliewinning is niet rendabel.

De Amerikaanse productie zal volgens het IEA in mei met 1,2 miljoen vaten per dag dalen. Tegen het einde van het jaar kan de productie dagelijks 2,8 miljoen vaten per dag lager zijn dan een jaar eerder. Rusland staat voor een daling van de productie in het slotkwartaal van dit jaar met 1,3 miljoen vaten per dag. Ook de productie in Canada staat onder druk.