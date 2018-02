Olieprijzen zeer sterk omlaag

De olieprijzen gingen vrijdag in New York opnieuw hard omlaag in navolging van de uitverkoop op de aandelenmarkten. De prijzen staan vooral onder druk door de sterk stijgende olieproductie in Noord-Amerika.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) zakte 4,4 procent tot 58,52 dollar en Brentolie ging 4,1 procent omlaag tot 62,16 dollar. Daarmee liggen de prijzen op koers voor de sterkste wekelijkse daling sinds januari 2016. Sinds begin dit jaar hebben de olieprijzen fors terrein verloren.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek eerder deze week dat de productie in de Verenigde Staten naar het recordniveau is gestegen van bijna 10,3 miljoen vaten per dag. Ook nemen de olievoorraden in de VS verder toe. Dit zorgt voor een steeds groter aanbod op de oliemarkt, waardoor de prijzen onder druk staan.