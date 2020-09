Olieprijzen zakken nog verder weg door zorgen over vraag

De olieprijzen gingen dinsdag opnieuw onderuit, waarbij de laagste niveaus in maanden werden aangetikt. De oliemarkt is bezorgd over een zwakkere vraag naar olie mede door het oplaaiende aantal coronabesmettingen in veel landen, terwijl het sentiment ook wordt gedrukt door de uitverkoop op de aandelenbeurzen in New York.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) werd in Londen 7,3 procent goedkoper op 36,78 dollar en Brentolie zakte 5 procent tot 39,94 dollar per vat. Daarmee liggen de prijzen op de laagste niveaus sinds eind juni. „De bewegingen van vandaag laten zien dat de markt zich serieus zorgen maakt over de toekomst van de olievraag”, aldus een kenner tegen persbureau Bloomberg.

Door het stijgende aantal coronabesmettingen kan de olievraag vanuit bijvoorbeeld de luchtvaart onder druk komen te staan door nieuwe lockdownmaatregelen. Daarnaast herstelt de olievraag vanuit Azië minder sterk van de coronacrisis dan gedacht, wat Saudi-Arabië maandag nog noopte tot een prijsverlaging voor zijn ruwe olie voor Aziatische klanten. Abu Dhabi gaat de verkoopprijzen van olie aan Azië ook verlagen. Daarnaast zijn grote olieproducenten verenigd in oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland bezig de productie te verhogen, wat zorgt voor groter aanbod.

Daar komen nog de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China bovenop. President Donald Trump zei de economische banden met China te willen inperken. Amerikaanse bedrijven die zaken doen met China zouden volgens Trump niet meer mee moeten dingen naar overheidscontracten.

In navolging van de scherp gedaalde olieprijzen hadden oliefondsen het moeilijk op de beurs. Zo ging Shell in Amsterdam 4,2 procent onderuit, terwijl maritiem oliedienstverlener SBM Offshore 3 procent inleverde en bodemonderzoeker Fugro 2,9 procent lager werd gezet. Het Britse olie- en gasconcern BP verloor 3,6 procent in Londen en Total ging 3,7 procent omlaag in Parijs.