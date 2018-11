Olieprijzen weer stevig onderuit

De olieprijzen zijn vrijdag weer stevig onderuit gegaan, waarmee opnieuw de laagste standen van dit jaar werden bereikt. Berichten over een recordproductie in Saudi-Arabië wakkerden de zorgen over een overaanbod op de oliemarkt opnieuw aan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) noteerde vrijdag rond het middaguur 4,3 procent lager op 52,25 dollar. Brentolie zakte 2,7 procent tot 60,95 dollar per vat. De prijzen liggen op koers voor zeven weken met dalingen op rij. De Saudische olieminister Khalid al-Falih zei dat de productie van zijn land boven 10,7 miljoen vaten per dag ligt. Eerder deze week werd nog bekend dat de Amerikaanse olievoorraden al negen weken op rij groeien.

Verder zijn er zorgen dat de vraag naar olie afzwakt door de tragere groei van de wereldeconomie. Oliekartel OPEC zou van plan zijn de productie nog sterker te verlagen om zo de prijzen te stutten. Begin volgende maand vergadert de OPEC over de productie.

Aan de pomp zijn de flink dalende olieprijzen duidelijk te merken. De adviesprijs voor benzine (Euro95) ligt nu op 1,66 euro per liter. Dat was ruim 1,78 euro in september toen de olieprijzen nog op het hoogste niveau in vier jaar lagen.