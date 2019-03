„Olieprijzen voor iedereen op juiste niveau”

De olieprijzen staan momenteel op een juist niveau voor iedereen. Dat zei de olieminister van Koeweit, Khalid al-Fadhil zondag in de lokale krant Al-Rai. Volgens al-Fadhil is een prijs van 60 tot 70 dollar per vat goed voor zowel producenten als consumenten.

Sinds begin dit jaar zijn de olieprijzen fors gestegen, mede door de productieverlaging van oliekartel OPEC, waar Koeweit ook lid van is. Dat deed de OPEC samen met bondgenoten als Rusland. Saudi-Arabië zou van plan zijn de productie verder te verlagen om zo de prijzen aan te jagen.

De Amerikaanse president Donald Trump riep de OPEC eerder op om rustig aan te doen met het verlagen van de productie. Hij vindt dat de prijzen juist te hard oplopen.