Olieprijzen verder onder druk na tegenvallende vraag uit VS

De prijs voor Amerikaanse olie is woensdagmiddag onder de 20 dollar per vat gedoken. Dat is het laagste niveau sinds 2002. Brentolie werd ook fors minder waard. De olieprijzen zakten weg toen bekend werd dat de vraag naar olie in de Verenigde Staten op recordlaagte uitkwam. Ook was sprake een recordopbouw van olievoorraden.

Een vat Amerikaanse olie kostte woensdag kort na 18.15 uur 3 procent minder op 19,50 dollar. Brentolie werd 7,2 procent goedkoper op 27,48 dollar. Volgens het Amerikaanse energieagentschap EIA daalde het wekelijkse benzineverbruik van de Amerikanen tot het laagste punt ooit. Daartegenover werden 20 miljoen vaten olie aan voorraden opgebouwd.

Het EIA-rapport onderstreept een eerdere lezing van het in Parijs gevestigde agentschap IEA, dat waarschuwde dat het terugschroeven van de productie door olieproducerende landen van de OPEC en bondgenoten niet voldoende zal zijn om de stevige daling van de vraag te compenseren. De organisatie voorziet dat dit jaar de olievraag met meer dan 9 miljoen vaten per dag zal dalen. In april keldert de vraag naar verwachting met bijna een derde tot het laagste niveau sinds 1995. Volgens de organisatie komt in 2020 een einde aan tien jaar van stijgende vraag naar olie in de wereld.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Die zijn fors gedaald door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland op de oliemarkt.