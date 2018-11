Olieprijzen trekken Wall Street mee omlaag

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Het sentiment op Wall Street kreeg een knauw door de sterkste duikeling van de olieprijzen in zeker drie jaar. Daardoor werden bemoedigende geluiden over het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten overschaduwd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 25.286,49 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2722,18 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 7200,88 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zou gesproken hebben met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de landen. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten. Uit Europa kwamen daarnaast berichten over een conceptovereenkomst in het brexit-overleg tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Oliereuzen ExxonMobil en Chevron behoorden tot de grootste verliezers in de Dow. Hun aandelen zakten tot 2,3 procent. De olieprijzen daalden dinsdag voor de twaalfde dag op rij. Een vat Amerikaanse olie kostte 7,8 procent minder op 55,24 dollar. Brentolie zakte 7,1 procent in prijs, tot 65,15 dollar per vat.

Landen van oliekartel OPEC zijn al met plannen gekomen om de productie te verlagen om daarmee de prijs te stutten. Dat laatste is tegen het zere been van president Donald Trump, die lage olieprijzen als een zegen ziet. Volgens hem zouden de prijzen, gelet op de huidige voorraden, nog verder moeten dalen.

Beleggers reageerden verder op de resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot (min 0,2 procent). Het bedrijf verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar. Vleesverwerker Tyson Foods kwam met een teleurstellend kwartaalbericht en zakte bijna 6 procent. Maker van auto-onderdelen Advance Auto Parts overtuigde wel en won een kleine 11 procent.

Techreus Apple, die maandag al flinke klappen kreeg, leverde 1 procent in. Kenners maken zich zorgen om signalen die wijzen op een tegenvallende interesse in de nieuwe iPhones.

De euro was 1,1287 dollar waard, tegen 1,1285 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.