Olieprijzen tonen herstel van daling

De olieprijzen zaten woensdag stevig in de lift, nadat eerder op de dag de prijs van Brentolie nog voor het eerst sinds juli 2017 onder de 50 dollar per vat dook. De oliemarkt trekt zich op aan het voorzichtige herstel op Wall Street en speculaties dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten opnieuw kunnen ingrijpen om de prijzen op te krikken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) kostte 5,5 procent meer op 44,86 dollar. Brentolie klom ruim 4 procent tot 52,55 dollar per vat. De afgelopen tijd zijn de olieprijzen sterk gedaald, door zorgen over de afzwakkende wereldeconomie en twijfels of de productieverlaging van de OPEC en zijn bondgenoten wel voldoende zal zijn om het overaanbod op de markt terug te dringen. De OPEC zou nu extra ingrepen overwegen om de markt beter in balans te brengen.