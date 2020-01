Olieprijzen stijgen door crisis VS-Iran

De olieprijzen stijgen door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Dit leidt ertoe dat automobilisten binnenkort aan de pomp meer gaan betalen.

Amerikaanse olie was vrijdag aan het eind van de dag ongeveer 2,4 procent duurder op 62,66 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor deze brandstof uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging bijna 3 procent omhoog en werd verhandeld voor 68,15 dollar.

Een en ander is het gevolg van de crisis die is ontstaan nadat de Verenigde Staten in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani hebben omgebracht. Iran heeft aangekondigd de aanval te zullen vergelden. Kenners vrezen dat tankers met Amerikaanse olie aan boord een mogelijk doelwit zijn.

In hoeverre de recente onrust in de benzineprijzen wordt verwerkt, is nog niet te zeggen. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om Euro 95 voor minder dan 1,60 euro per liter te tanken. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor dit type benzine bedraagt volgens consumentencollectief UnitedConsumers bijna 1,81 euro.

Afgelopen dagen gingen de brandstofprijzen al flink omhoog in Nederland. In verband met de accijnsverhoging rond de jaarwisseling stegen de prijzen zo’n 3 cent, aldus Van Selms. Volgens hem zijn veel automobilisten hierdoor op jaarbasis enkele tientjes extra kwijt aan benzine.

De spanningen tussen Iran en de VS zijn ook duidelijk merkbaar op de financiële markten. Veel aandelenkoersen daalden vrijdag. Hogere olieprijzen is slecht nieuws voor vooral luchtvaartmaatschappijen. In Amsteram sloot Air France-KLM met een verlies van bijna 8 procent. Olieconcern Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en won 1,5 procent.

Beleggers nemen hun toevlucht tot relatief veilige investeringen als goud. De notering daarvan steeg naar het hoogste punt in vier maanden tijd.