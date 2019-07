Olieprijzen omhoog na onderscheppen tankers

De olieprijzen zijn vrijdagavond flink gestegen na het nieuws dat Iran twee olietankers heeft opgebracht in de Perzische Golf. De onrust in de regio zorgt voor onzekerheid over de aanvoer van olie, wat ervoor zorgt dat de vraag naar olie toeneemt.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) liet weten een Brits schip van een Zweedse rederij, de Stena Impero, te hebben onderschept omdat het zich niet aan internationale voorschriften zou hebben gehouden. De olietanker wordt overgebracht naar een haven in Iran, dat ten noorden van de Straat van Hormuz die ligt. Kort daarop werd een tweede schip van een Britse rederij onderschept. Het gaat om de Mesdar, die onder Liberiaanse vlag vaart.

De Amerikaanse president Donald Trump liet in een reactie weten de Britse overheid bij te staan. De Britten laten weten bezig zijn de situatie in te schatten en informatie in te witten.

Vorige maand werden al twee commerciƫle schepen in de regio beschoten. Rederijen lieten toen al weten zich zorgen te maken om de veiligheidssituatie.