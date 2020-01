Olieprijzen lager door zorgen coronavirus

De olieprijzen stonden donderdag onder druk door zorgen dat de vraag naar olie geraakt kan worden door het coronavirus in China en andere landen. Vanwege het virus zou er bijvoorbeeld minder vraag kunnen zijn naar luchtreizen, waardoor er minder kerosine nodig is bij luchtvaartmaatschappijen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde donderdag in Singapore een min van 1,6 procent op 55,84 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent tot 62,38 dollar. Zakenbank Goldman Sachs schreef in een rapport dat de olievraag ondermijnd kan worden door het virus, in aanloop naar het Chinese Nieuwjaar. Dan reizen honderden miljoenen Chinezen het land door om familie te bezoeken. Daarnaast is sprake van overaanbod op de oliemarkt, wat ook druk uitoefent op de prijzen.

Inmiddels hebben de Chinese autoriteiten de miljoenenstad Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst verscheen, afgesloten om verdere verspreiding tegen te gaan. Wuhan, met circa 11 miljoen inwoners, is een belangrijk verkeers- en luchtvaartknooppunt in China en voor de rest van Azië. Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn al gestopt met het vliegen op Wuhan.