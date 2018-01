Olieprijzen in de lift door onrust Iran

De olieprijzen zijn woensdag gestegen tot de hoogste niveaus in zo’n tweeënhalf jaar door de aanhoudende onrust in Iran. Het land heeft inmiddels zijn Revolutionaire Garde ingezet in een poging om de protesten in te dammen. Een en ander lijkt zijn weerslag te hebben op het sentiment op de oliemarkt.

Voor een vat Amerikaanse olie moest in de loop van woensdagavond 2,3 procent meer worden betaald, namelijk 61,74 euro. Brentolie klom 1,9 procent in prijs tot 67,85 dollar per vat. Het gaat ruwweg om de hoogste prijzen sinds medio 2015.

In Iran gaan nu al een aantal dagen mensen de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang. Door de onlusten zijn naar verluidt al meer dan twintig mensen omgekomen.

De oliesector is een belangrijke bron van inkomsten voor Iran. Met een dagelijks volume van 3,8 miljoen vaten is Iran na Saudi-Arabië en Irak de derde producent van olie binnen oliekartel OPEC.