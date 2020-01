Oliekartel OPEC voorziet nog geen tekorten

Zolang de situatie in het Midden-Oosten niet volledig uit de hand loopt, zal er geen sprake zijn van een leveringstekort aan olie. Dat is althans de mening van Energieminister Suhail Al Mazrouei van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kreeg in zijn poging de markten gerust te stellen bijval van Mohammad Barkindo, secretaris-generaal van oliekartel OPEC.

De spanningen in het Midden-Oosten lopen verder op nu Iran Amerikaanse legerbases in Irak aanviel als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Na de Iraanse aanval liepen de olieprijzen in korte tijd hard op.

Vooralsnog heeft de escalatie van het conflict geen effect voor de Straat van Hormuz, een belangrijk knelpunt voor olietransporten uit de Perzische Golf, aldus Al Mazrouei. Hij wees er verder op dat de markten momenteel goed bevoorraad zijn.

De meeste export vanuit de regio, inclusief die van de grote OPEC-producenten als Saudi-Arabië, Irak en Iran, gaat door de Straat van Hormuz. Iran heeft meermaals gedreigd deze smalle waterweg te blokkeren bij een escalatie van de spanningen.