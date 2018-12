„Oliekartel OPEC kan extra ingrepen overwegen”

Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducenten zullen hardere maatregelen overwegen als de productieverlaging van eerder deze maand niet voldoende is om de markt weer in balans te brengen. Dat zei minister van Energie Suhail Al-Mazrouei van OPEC-lid Verenigde Arabische Emiraten zondag.

Eerder deze maand besloten de olielanden in Wenen om de olieproductie met 1,2 miljoen vaten per dag in te perken. De ingreep was bedoeld om de harde daling van de olieprijzen een halt toe te roepen. Maar dat lijkt nog niet echt te lukken. De olieprijzen kelderden afgelopen week flink.

Inmiddels wordt er voor een vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, minder dan 54 dollar neergeteld. Amerikaanse olie wordt voor minder dan 46 dollar verhandeld. Begin oktober bereikte de olieprijzen nog het hoogste niveau in vier jaar. Voor Brent lag de piek toen op dik 86 dollar per vat.

Er leven al enige tijd twijfels of de productieverlaging van de OPEC en zijn bondgenoten wel voldoende zal zijn om het overaanbod op de markt terug te dringen. De Amerikaanse olieproductie zit de laatste tijd juist in de lift. De Verenigde Staten zijn niet aangesloten bij de OPEC, die vooral wordt gedomineerd door Saudi-Arabië.

Aan de pomp in Nederland zijn de flink dalende olieprijzen duidelijk te merken. De adviesprijs voor benzine (Euro95) ligt nu op 1,59 euro per liter. Een paar maanden terug ging het nog om zo’n 1,80 euro. Prijsvergelijkingssites geven daarnaast aan dat er bij goedkope tankstations de laatste dagen al weer Euro95 kan worden getankt voor minder dan 1,40 euro per liter.