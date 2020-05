Oliecrisis dwingt Chevron uitgaven drastisch te verlagen

De Amerikaanse oliereus Chevron gaat zijn investeringsbudget nog verder terugschroeven. De onderneming ziet zich daartoe genoodzaakt door de crisis in de sector, aangewakkerd door de mindere vraag naar olie door de coronacrisis en de prijzenoorlog die Saudi-Arabië en Rusland eerder ontketenden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Chevron, qua beurswaarde de op twee na grootste olieproducent ter wereld, het mes in zijn beoogde investeringen zet. De uitgaven zullen volgens de onderneming 13 procent lager zijn dan eerder gepland.

Eerder kondigde Chevron ook al kostenbesparingen aan. Ook is de productie van olie teruggeschroefd. De oliebonzen worden geconfronteerd met een ongekende prijsval doordat vraag en aanbod uit balans zijn. De vraag naar olie zal dit jaar naar verwachting twee keer sterker dalen dan tijdens de oliecrisis in de jaren tachtig van de vorig eeuw. Daarbij komt dat olietanks over hele wereld tot op de rand gevuld zijn.

Door de oliecrisis zijn al tienduizenden banen verdwenen. Verder is qua investeringen voor miljarden dollars op de rem getrapt. Over de hele wereld zien oliebedrijven zich genoodzaakt kosten te besparen. Het Nederlands-Britse Shell zag zich genoodzaakt tot een historische dividendverlaging. De Amerikaanse oliereus ConocoPhillips verlaagde zijn productie en land- en branchegenoot ExxonMobil bevroor voor het eerst in dertien jaar zijn dividenduitkeringen.