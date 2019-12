Olieconcern Repsol wil nul uitstoot in 2050

Olieconcern Repsol wil in 2050 alle CO2-uitstoot door de eigen activiteiten en die van klanten hebben teruggebracht naar nul. Daarvoor voert het Spaanse bedrijf onder andere investeringen in schone energie op.

Repsol is naar eigen zeggen ’s werelds eerste olie- en gasbedrijf dat zich dit doel stelt, waarmee het zich verbindt aan klimaatafspraken van Parijs. Bonussen voor leidinggevenden hangen voor een deel af van het behalen van tussentijdse CO2-doelen.

Repsols ambities draaien om het terugbrengen van de netto-uitstoot van het broeikasgas naar nul. Dat betekent dat emissies kunnen worden gecompenseerd door maatregelen die CO2 uit de lucht halen. Repsol schat dat tot 70 procent van zijn doelstelling haalbaar is met technologie die nu voorhanden is of op het punt staat te worden geïntroduceerd.

Het bedrijf houdt in zijn boekhouding rekening met veranderende gas- en olieprijzen als er in overeenstemming met het Parijse klimaatafspraken minder fossiele brandstoffen worden verbruikt. Daardoor zijn bezittingen van Repsol op papier in één klap 4,8 miljard minder waard geworden.