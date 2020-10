‘Olieconcern ExxonMobil rekent op hogere uitstoot’

Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil verwacht dat zijn uitstoot van CO2 de komende jaren zal stijgen vanwege investeringen om de productie te verhogen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van interne documenten van ExxonMobil. Daarmee zou het bedrijf dus niet meedoen aan de inspanningen van andere grote olieproducenten om de uitstoot juist te reduceren om opwarming van de aarde tegen te gaan.

Volgens eigen inschattingen van ExxonMobil, gebaseerd op zijn investeringsprogramma van 210 miljard dollar dat in 2018 werd aangekondigd, zou de jaarlijkse uitstoot in de periode tot en met 2025 met 17 procent stijgen. Het gaat dan om uitstoot uit de eigen operationele activiteiten. Uitstoot door bijvoorbeeld automobilisten die rijden op benzine van ExxonMobil wordt niet meegerekend.

ExxonMobil heeft geen doelstellingen uitgesproken om de uitstoot te verlagen of om klimaatneutraal te worden, in tegenstelling tot grote branchegenoten als Shell en BP. Het bedrijf is wel bezig met bepaalde maatregelen om uitstoot van bijvoorbeeld methaan te verlagen, maar die wegen dus lang niet genoeg op tegen de stijgende emissies als gevolg van het vergroten van de productie, aldus de documenten.

De coronacrisis en de gedaalde olieprijzen hebben er wel voor gezorgd dat ExxonMobil zijn investeringsbudget voor nieuwe projecten flink heeft moeten verlagen. Het bedrijf heeft gezegd dat projecten worden uitgesteld vanwege de crisis, maar niet geschrapt gaan worden. ExxonMobil wijst op voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat de komende decennia voor biljoenen aan investeringen in de olie- en gasindustrie nodig zijn om productie uit verouderde velden te kunnen vervangen en aan de vraag naar energie te kunnen blijven voldoen.