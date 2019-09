Oliebedrijven favoriet op Japanse beurs

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, is de aandelenbeurs dinsdag licht hoger begonnen aan de verkorte handelsweek. Beleggers verwerkten de sterke stijging van de olieprijzen na de aanvallen op Saudische olie-installaties afgelopen zaterdag. Daarnaast liet president Donald Trump weten dat de Verenigde Staten en Japan een voorlopig handelsakkoord hebben bereikt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent in de plus op 22.001,32 punten. De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration dikten 9,7 procent en 7,9 procent aan. Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines zakte 1,9 procent door de vrees voor hogere kerosineprijzen. De olieprijzen liepen dinsdag weer iets terug na de stijging van rond 13 procent een dag eerder.

Technologiegigant SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, verloor 3 procent. De verhuurder van gedeelde werkruimtes WeWork, waar SoftBank een grote investeerder in is, zal volgens zakenkrant The Wall Street Journal pas op zijn vroegst in oktober een beursnotering krijgen.

De Chinese beurzen gingen omlaag. Beleggers bleven voorzichtig door de toegenomen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Ook werd gewacht op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,5 procent. De Kospi in Seoul noteerde nagenoeg vlak en de Australische All Ordinaries klom 0,1 procent.