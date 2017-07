Olie trekt de kar op Europese beurzen

De Europese aandelenmarkten zijn woensdag met overtuigende winsten de handel uitgegaan. Met name bedrijven in de grondstoffen- en oliebranche waren in trek, mede dankzij verder aantrekkende olieprijzen.

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 1,1 procent hoger op 516,59 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 805,38 punten. De belangrijkste graadmeters op de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden met winsten tussen de 1,2 en 1,6 procent.

Baggeraar Boskalis, die veel omzet haalt uit klussen voor de olie- en gasindustrie, was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,7 procent. SBM Offshore, dat bovendien de verkoop van een productieschip aan oliemaatschappij Shell bekendmaakte, kreeg er 1,5 procent bij. Shell zelf won 1,7 procent.

Ook elders in Europa trokken grondstoffenbedrijven de kar. In Londen kregen de mijnbouwers BHP Billiton, Glencore en Antofagasta er tot 3,1 procent bij. Oliebedrijf Premier Oil steeg zelfs ruim 35 procent, maar dat kwam vooral door de vondst van een groot olieveld bij Mexico.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 45,49 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder en bracht per vat 47,78 dollar op. Eerder op de dag waren de prijsstijgingen op de oliemarkt nog een stuk sterker.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam zakte Ordina 3,4 procent. De automatiseerder zet het mes in de organisatie na tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal. Om het tij te keren wil Ordina jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen.

Het Britse modehuis Burberry steeg in Londen 3,2 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het profiteerde afgelopen kwartaal vooral van aantrekkende verkopen in China.

De Britse ingenieursbureaus Amec en John Wood Group verloren respectievelijk 5,5 en 3,5 procent aan beurswaarde. De Britse autoriteiten zijn een corruptieonderzoek begonnen naar Amec, dat wordt overgenomen door Wood.

De euro was bij het scheiden van de markt 1,1410 dollar waard, tegen 1,1428 dollar een dag eerder.