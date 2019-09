Olie en Fed bepalen beursweek

Beleggers richten hun aandacht komende beursweek vooral op centrale bankiers en de olieprijs. Woensdag komt de Federal Reserve in de Verenigde Staten met zijn rentebesluit naar buiten. Ook de olieprijs zal met bovengemiddelde belangstelling in de gaten worden gehouden, nadat oliegigant Saudi Aramco zijn productie halveerde na aanvallen met drones.

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door tien drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Kenners voorzien een flinke stijging van de olieprijs door de productievermindering van Saudi Aramco en de toegenomen risico’s voor het productieproces.

Halverwege de week weet bankpresident Jerome Powell van de Fed de schijnwerpers op zich gericht. Naar verwachting gaat de Amerikaanse koepel van centrale banken de rente verder verlagen. In juli kwam de centrale bank met de eerste renteverlaging in meer dan tien jaar. De Amerikaanse president Donald Trump roept al tijden dat de Fed, die overigens onafhankelijk is, het rentetarief verder naar beneden moet halen.

Op de macro-economische agenda staan verder nog onder meer industriële productiecijfers uit China en de Verenigde Staten, verschillende inflatiecijfers, producentenprijzen uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, een Brits rentebesluit en een Duitse index van onderzoeksinstituut ZEW, die het vertrouwen van beleggers en analisten weergeeft in de economie.

Aan het bedrijvenfront komen een paar ondernemingen met handelsberichten naar buiten. Zo openen FedEx en Adobe de boeken over respectievelijk het eerste en derde kwartaal van hun gebroken boekjaar. Hennes & Mauritz publiceert omzetcijfers over het derde kwartaal. In Amsterdam brengt biotechnoloog Curetis zijn uitgestelde halfjaarbericht. Onlangs bleek dat Curetis samen wil gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

De Europese aandelenbeurzen eindigden vrijdag met kleine winsten. De stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) ijlden nog na en de voortdurende ontwikkelingen rondom de brexit en het internationale handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten hielden beleggers bezig. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 576,83 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 842,37 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

Wall Street sloot vrijdag verdeeld. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 27.219,52 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3007,39 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8176,72 punten.