Olie duwt handelsdag Black Friday in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een verkorte handelsdag met kleine verliezen gesloten. De beurzen waren traditiegetrouw maar een halve dag open op de dag na Thanksgiving, waarop de handel helemaal stillag. Beleggers verwerkten onder meer fors dalende olieprijzen. Verder stonden winkelbedrijven in de belangstelling op koopjesdag Black Friday en in aanloop naar Cyber Monday.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 24.285,95 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent tot 2632,56 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 6938,98 punten.

Energiebedrijven hadden last van de dalende olieprijzen, die zakten naar de laagste standen van het jaar. Berichten over een recordproductie in Saudi-Arabië wakkerden de zorgen over een overaanbod op de oliemarkt opnieuw aan. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,6 procent tot 51,04 dollar. Brentolie werd 5,3 procent goedkoper en kostte 59,31 dollar per vat. De oliegiganten Chevron en ExxonMobil zakten tot 3,4 procent.

Luchtvaartmaatschappijen profiteerden juist van het vooruitzicht van lagere brandstofprijzen. Delta Air Lines, United Continental en American Airlines gingen tot 4,5 procent omhoog.

Op de vrijdag na Thanksgiving begon het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. Veel Amerikanen nemen de dag vrij om inkopen te doen. Komende maandag, op Cyber Monday, wordt gezocht naar aanbiedingen op internet. Retailers als Amazon, Target en Kohl’s verloren tot 3,7 procent. Walmart won 1 procent.

Apple ging 2,5 procent omlaag. Het aandeel verloor de voorbije weken al fors aan waarde wegens tegenvallende vraag naar de nieuwste iPhones.

De handel verliep erg rustig omdat veel beleggers ervoor kozen om een lang weekeinde te houden. De handelsvolumes waren ongeveer een derde lager dan normaal.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1352 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.