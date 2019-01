Olga Zoutendijk naar Zwitserse Julius Bär

Voormalig president-commissaris Olga Zoutendijk van ABN AMRO gaat aan de slag bij de Zwitserse vermogensbeheerder Julius Bär. Zij is voorgedragen als commissaris.

Haar nominatie wordt voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van Julius Bär in april. Zoutendijk (1961) vertrok vorig jaar als president-commissaris bij ABN AMRO na onenigheid bij de bank over haar leiderschapsstijl. Ze was sinds mei 2016 voorzitter van de raad van commissarissen bij de bank.

Het bedrijf uit Zürich wijst bij de voordracht van Zoutendijk op haar jarenlange ervaring in de financiële sector. Julius Bär, ook wel bekend onder de naam Julius Baer, is een van de grootste Zwitserse banken. De geschiedenis van het concern gaat terug tot 1890.