Oktober opnieuw lastige maand voor exporteurs

Het exporterend bedrijfsleven in Nederland heeft in oktober opnieuw behoorlijk last gehad van de coronacrisis, al was de impact wel wat minder sterk dan eerder dit jaar. Dat melden de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en kredietverzekeraar Atradius op basis van de uitkomsten van de maandelijkse coronamonitor.

Nog steeds ervaart ruim de helft van de respondenten een negatieve impact, al zijn de percentages iets aan het afnemen, van 66 procent in het tweede kwartaal naar 53 procent in oktober. De gemiddelde omzetdaling ging van gemiddeld 35 procent in de maanden april, mei en juni naar 23 procent in oktober.

De onderzoekers zijn voorzichtig over de toekomst en wijzen op de herinvoering van lockdownmaatregelen in veel Europese landen en de onzekerheid over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, een heel belangrijke markt voor Nederland. Er wordt dan ook verwacht dat de komende maanden lastig zullen blijven voor de export.

Een meerderheid van de ondervraagde exporteurs denkt dat de impact van de coronacrisis op Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zal zijn.