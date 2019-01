Ogen beleggers gericht op VS en China

De ogen van de financiële wereld zijn deze week gericht op de besprekingen tussen de Verenigde Staten en China.

Een jaar geleden voerde president Trump de eerste handelsheffingen in op Chinese zonnepanelen en wasmachines. Al snel werden er heen en weer nieuwe invoerheffingen opgelegd.

Op 1 december kwamen de landen tot een soort ‘wapenstilstand’. Die duurt 90 dagen. Dat betekent dat er voor 1 maart een akkoord moet liggen voor de toekomst.

Een Amerikaanse delegatie is afgelopen weekeinde in China aangekomen. De komende dagen voert die overleg in een poging een handelsdeal te sluiten. Vooral het intellectueel eigendom is een heet hangijzer bij de besprekingen.