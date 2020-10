OESO: veel minder migratie door coronacrisis

De internationale migratie is door de coronacrisis scherp gedaald omdat arbeiders en studenten te maken hadden met lockdowns en de overgang naar thuiswerken. Dat meldt de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in een rapport.

Volgens de OESO nam het aantal afgegeven nieuwe visums en verblijfsvergunningen in de 37 landen van de organisatie met 46 procent af in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste daling ooit gemeten. De OESO denkt dat het nog langere tijd zal gaan duren voordat de migratie weer terug is op het niveau van voor corona, door langere beperkingen rond reizen, een zwakkere vraag naar arbeidskrachten en meer werk en studies vanuit huis.

De organisatie zegt verder dat arbeidsmigranten grotere gezondheidsrisico’s lopen omdat zij bijvoorbeeld vaak werkzaam zijn in de zorg en schoonmaaksector. Ze wonen ook vaker in slechtere omstandigheden en armoede. Overheden moeten er daarom voor zorgen dat hun gezondheid wordt beschermd, zegt de OESO.