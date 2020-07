OESO-landen geven record aan leningen uit tegen crisis

De 37 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar het recordbedrag van 11.000 miljard dollar ofwel 11 biljoen dollar aan staatsleningen uitgegeven om de coronacrisis te weerstaan. Dat is bijna 70 procent meer dan het gemiddelde bedrag dat in diezelfde periode in de afgelopen vijf jaar aan schulden werd uitgegeven, aldus het samenwerkingsverband van voornamelijk rijke landen.

De organisatie denkt dat voor het gehele OESO-gebied de schuld van overheden tegen het einde van dit jaar zal oplopen naar 52,7 biljoen dollar. Die inschatting ligt 3,5 biljoen dollar hoger dan de verwachting van voor de uitbraak van het coronavirus.