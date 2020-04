OESO: grote impact coronacrisis op grote economieën

De coronacrisis heeft een zeer sterke negatieve impact op grote economieën in de wereld. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op basis van een soort conjunctuurbarometer. Volgens de organisatie laten de indicatoren voor productie, consumptie en vertrouwen in maart de sterkste dalingen ooit zien in de meeste grote economieën, zoals de eurozone en de Verenigde Staten.

De OESO spreekt van een aanzienlijke economische schok in de grote economieën door de virusuitbraak en de maatregelen in veel landen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er is grote onzekerheid over hoe lang die quarantainemaatregelen zullen aanhouden en is het dus moeilijk te voorspellen wat de uiteindelijke gevolgen van de crisis voor de wereldeconomie zullen zijn.

In India is volgens de OESO sprake van een afzwakking van de economie. Daarmee doet het Indiase land het nog relatief goed.

De organisatie meldde eerder al dat de crisis voor zware economische ontwrichting zorgt, maar dat maatregelen om de uitbraak te beteugelen noodzakelijk zijn. Veel economieën zullen in een recessie belanden, denkt de OESO.