OESO gaat volgend jaar verder met onderhandelingen over digitaks

De onderhandelingen over internationale belastingregels voor techreuzen als Google en Facebook bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden volgend jaar voortgezet. Dit jaar zit een deal er niet meer in. Bijna 140 landen zijn overeengekomen om de besprekingen te verlengen in verband met de coronapandemie en de aarzeling van de VS om vlak voor de presidentsverkiezingen nog knopen door te hakken.

Er wordt al heel lang gepraat over een mondiaal akkoord voor de omzet- of winstbelasting van grote techbedrijven. Vorig jaar zette de Europese Unie plannen voor een zogenoemde Europese digitaks nog in de ijskast in afwachting van onderhandelingen vanuit samenwerkingsorganisatie OESO. Intussen neemt de politieke druk om snel tot een deal te komen wel toe. De Europese Commissie heeft eerder al aangegeven zelf met een digitaksvoorstel te komen als het in OESO-verband te langzaam gaat.

Door de coronacrisis staat de overheidsbegroting in tal van landen onder druk. Dat maakt het lastig uitleggen als de winstgevende techreuzen door bepaalde belastingafspraken amper belasting afdragen in de landen waar ze actief zijn. Nu komt het nog veel voor dat deze bedrijven hun winsten expres door landen met lage belastingen laten lopen.

De OESO heeft uitgerekend dat het totaalbedrag dat wereldwijd aan belastingen binnenkomt met zo’n 50 miljard tot 80 miljard dollar per jaar kan worden verhoogd, als landen hier betere afspraken over maken. Maar lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan zou de situatie kunnen uitmonden in een soort handelsoorlog waarbij landen afzonderlijk eigen digitaksen gaan instellen en elkaar proberen dwars te zitten. Dat laatste zou volgens de OESO juist economische schade betekenen.