Oeso: 3,8 procent krimp voor eurozone in eerste kwartaal

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal met 3,8 procent geslonken ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In de twintig grootste economieën ter wereld, de G20, was die daling 3,4 procent. Dat is aanzienlijk groter dan de krimp tijdens de financiële crisis. In het eerste kwartaal van 2009, toen die crisis op zijn piek was, kromp de G20 met 1,5 procent. De OESO heeft sinds de organisatie in 1998 met de metingen begon, nog niet zo’n sterke afname gezien als in de eerste drie maanden van dit jaar.

De afname was het sterkst in China, dat al vroeg te maken had met het coronavirus. Daar werd de economie 9,8 procent kleiner. Frankrijk en Italië, die in Europa relatief vroeg werden getroffen, volgen met een krimp van 5,3 procent.

De Duitse economie daalde met 2,2 procent en die van het Verenigd Koninkrijk kromp met 2 procent. De Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, kende in het eerste kwartaal een krimp van 1,3 procent. Voor Nederland heeft de OESO geen aparte cijfers.