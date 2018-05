Oekraïners boos op Adidas om Sovjet-lijn

Een Oekraïense organisatie is boos op Adidas omdat het bedrijf sportkleding met het logo van de voormalige Sovjet-Unie verkoopt. Volgens Ukraine Crisis Media Center (UCMC) moet de onderneming beseffen dat voor veel landen in Oost-Europa de Sovjet-Unie een symbool is van een „boosaardig rijk” dat landen onderdrukte en miljoenen mensen vervolgde.

UCMC stelt verder dat het verkopen van de Sovjet-artikelen gelijk staat aan steun voor de huidige Russische regering die volgens de actiegroep „Sovjet-nostalgie” vertoont. Dat zou de reden zijn dat Rusland het internationaal recht aan de laars lapt, meent UCMC, onder meer in de zaak rond de Krim en Oost-Oekraïne.

De actiegroep gaat via sociale media druk zetten op Adidas. Het Duitse merk zou alle Sovjet-kleding terug moeten roepen en verontschuldigen aan moeten bieden. UCMC is naar eigen zeggen opgericht om „objectieve informatie over gebeurtenissen in Oekraïne te verspreiden”.

Adidas heeft nog niet gereageerd, maar staakte woensdag wel de verkoop van Sovjet-kleding in Litouwen. Daar was ook veel protest tegen de kleding.