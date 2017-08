Oekraïne waarschuwt banken voor cyberaanval

De centrale bank van Oekraïne heeft financiële instellingen in het land gewaarschuwd voor een nieuwe aanval door hackers. Veiligheidsdiensten vrezen voor een nieuwe cyberaanval, zoals degene die in juni wereldwijd voor problemen zorgde bij bedrijven.

De aanval eind juni legde onder meer een deel van de containerterminals in de Rotterdamse haven plat, maar was begonnen in Oekraïne. Veel overheidsorganen en lokale bedrijven waren daar getroffen door wat later NotPetya ging heten, in verwijzing naar de zogeheten ransomware die eerder veel computers versleutelde.

Oekraïne heeft sinds die aanval meer werk gemaakt van cyberbeveiliging om met name de financiële sector te beschermen. De nieuwe dreiging waar nu voor wordt gewaarschuwd zou zich verspreiden via een e-mailbijlage en nog niet door virusscanners worden tegengehouden.