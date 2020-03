„Oeigoeren te werk gesteld voor Westerse bedrijven”

China dwingt Oeigoeren om in het oosten en zuiden van China te werken. Dat gebeurt bij bedrijven die onder meer goederen leveren voor westerse ondernemingen als BMW, Apple en Nike, maar ook voor Chinese ondernemingen als techbedrijf Huawei. De Australische denktank Australian Strategic Policy Institute schrijft dat in een rapport over de moslimminderheid die door China wordt onderdrukt.

In totaal zouden zo’n 80.000 Oeigoeren op die manier te werk zijn gesteld. Het gaat om mensen van de onderdrukte bevolkingsgroep die eerder vast hebben gezeten, maar ook mensen die gedwongen worden te werken om zo detentie te voorkomen. China stelt officieel dat het een overschot aan arbeidskrachten uit de noordwestelijke provincie Xinjiang naar de rest van het land herverdeelt.

China heeft in Xinjiang naar schatting een miljoen Oeigoeren vastgezet. Nadat het land het bestaan van de gevangenenkampen in eerste instantie ontkende, zei het later dat het om heropvoedingskampen gaat.