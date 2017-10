Ochtendspits op Schiphol: wég willen we

De drukke ochtendspits op Schiphol is „goed en gecontroleerd” verlopen, wist een woordvoerder van de luchthaven vrijdag te vertellen. Mooi is dat.

Gecontroleerd... In de hal wordt een paadje afgezet. Rijen paaltjes, touwtjes ertussen. Daar moet de massa gecontroleerd voortschuifelen.

Meer mensen, paadje vol, dan maken we met meer paaltjes en touwtjes meer paadjes. En de rij wordt steeds langer –de gezichten soms ook–, en meandert door de hal. We gaan op vakantie.

Soms wordt opeens een touwtje weggehaald. Dan perst een stukje rij zich door het gaatje, in de hoop de wachttijd te bekorten. Al hebben we het wachten ervoor over, natuurlijk. Want weg willen we; de zomervakantie ligt alweer een week of acht achter ons, dus het is wel weer hoog tijd, eigenlijk.

Drie miljoen mensen –6 procent meer dan vorig jaar– reizen deze week via Schiphol naar ver weg. Barcelona, Londen, Antalya, Malaga en Milaan zijn de populairste bestemmingen. Weg!

Extra personeel bemande extra veiligheidspoortjes en controleerde al die extra mensen, die gedwee hun schoenen, riem en laptop in een plastic bak stouwden. „Flexibele teams” vlogen op de punten af waar de zigzagvormige rij al te weids uitwaaierde.

We wachten, gedwee als vee voor de melkstal. Want weg zullen we.